Rodiče zaplatili desetitisíce za pupečníkovou krev: Šarlatán ji zneužil k experimentům!
Na Slovensku se rozjel výnosný byznys s pupečníkovou krví. Rodiče platili desítky tisíc korun s nadějí, že vzorky v budoucnu pomohou jejich dětem. Místo toho se část krve dostala do Nizozemska, kde ji lékař bez povolení používal k nelegálním experimentům na dětech.
Na porodních sálech slovenských nemocnic probíhá roky byznys, o němž většina rodičů nemá tušení. Soukromá firma Cord Blood Center si za odběr pupečníkové krve účtovala až 36 tisíc korun a za roční uskladnění dalších 2500 korun. Lékaři a sestry přitom dostávali provize za to, že rodiče k odběru přesvědčili.
Pupečníková krev obsahuje velké množství kmenových buněk, které mohou být využity při léčbě závažných nemocí, například leukémie. Rodiče tak často věří, že jde o cennou „pojistku“ pro zdraví jejich dítěte v budoucnu. V praxi se ale podle odborníků využívá jen ve zlomku případů.
„Takový odběr pro vlastní použití, za které později zaplatí v průměru 1000 eur (25 000 Kč) a každý rok bude platit i skladné za pupečníkovou krev, což je kolem 100 eur (2500 Kč), má mizivé využití,“ upozornila poslankyně Vladimíra Marcinková pro deník Plus Jeden Deň.
A právě tento kontrast mezi sliby a realitou upozadil zásadní problém – co se s odebraným materiálem skutečně děje. Podle vyšetřovatelů putovaly vzorky k anesteziologovi Jensu Fischerovi, jenž je v letech 2023 a 2024 používal k nepovoleným transfuzím. Za léčbu autismu nebo mozkové obrny si účtoval stovky tisíc korun. Zákroky prováděl v hotelových pokojích, bez licence a bez prokázané účinnosti.
Slovenské ministerstvo zdravotnictví sice vyslalo do nemocnic kontroly, ale zásadní pochybení nenašlo. Ministr Kamil Šaško přesto připustil, že pravidla jsou děravá a bude nutné je zpřísnit. Evropská komise i odborné společnosti už dříve varovaly, že odběry „pro vlastní využití“ mají jen zanedbatelný smysl.
