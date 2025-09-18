Bizarní zásah v Alpách: Turistu smetla kráva! Letěl pro něj vrtulník
Panoramatická túra kolem bavorského jezera Königssee skončila pro seniora z Hesenska pobytem v nemocnici. Na úzké stezce ho srazila kráva, muž si těžce poranil stehno a záchranáři ho museli transportovat vrtulníkem.
V pondělí 15. září dopoledne kráčel starší turista s přáteli po stezce na jižním břehu jezera Königssee v Berchtesgadenských Alpách. V nejužším místě cesty do něj ale narazila kráva. Senior zakopl o kámen, ztratil rovnováhu a tvrdě upadl. Náraz mu způsobil vážné poranění stehna a bolest byla tak silná, že se nemohl pohnout.
Jeho přátelé okamžitě volali pomoc a poskytli mu první ošetření. „Turistu náhle porazila kráva, při pádu přes kámen utrpěl těžké zranění stehna. Na místě byl ošetřen a následně transportován záchranáři,“ uvedl bavorský Červený kříž na svém webu. Posádka vrtulníku Christoph 14 poté seniora převezla do okresní nemocnice v Bad Reichenhallu.
Podle zástupců německého Alpského svazu jde o další připomínku toho, že setkání s dobytkem v horách není radno podceňovat. Turistům doporučují držet si od krav odstup, mít psy vždy na vodítku a vyhýbat se přímému kontaktu s telaty. Pokud zvíře začne útočit, je třeba zachovat klid a co nejrychleji, ale spořádaně se stáhnout z pastviny.
