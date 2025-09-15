Drama ve Vodňanech: Topící se kolii zachraňovali hasiči na paddleboardu
Pořádné drama si zažila kolie v jihočeských Vodňanech. V nedělních dopoledních hodinách 14. září museli místní hasiči na záchrannou akci k řece, ve které se topil pes a nedokázal se svépomocí dostat na břeh. K záchraně využili i zajímavé vybavení.
Jihočeští hasiči psa zachránili pomocí paddleboardu a o celé situaci informovali prostřednictvím platformy X. „Bylo jasné, že pes nemá šanci z vody vylézt sám. Použití paddleboardu bylo nejbezpečnější řešení,“ okomentoval postup velitel zásahu.
Po vyproštění hasiči psa předali policii. Byl v dobrém zdravotním stavu, neprojevoval žádné známky zranění, pouze zažíval stres. Majitel si ho převzal bezprostředně po zásahu.
Velitel zásahu dodal: „Zásahy tohoto typu nejsou běžné, ale ukazují, jak je důležité mít dobře vyškolené jednotky a vybavení, které umožňuje reagovat i na netradiční situace.“ Nehoda byla uzavřena vysvětlením policejního mluvčího Matznera: „Pes majiteli utekl a spadl do nádrže s kolmými stěnami, ze které se nemohl sám vyškrabat.“
To je krásný, dobře to dopadlo ❤️