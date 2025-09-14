Turistka zemřela ve Vysokých Tatrách: Spadla do 100metrové propasti

Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Autor: btk - 
14. září 2025
18:30

Tragicky skončila dovolená polské dvojice ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Žena (†32) spadla z 100metrové výšky! Tělo záchranáři v oblasti Bachledovy štrbiny našli až následující den.

K nehodě došlo v pátek 12. září. Dva Slováci uvízli v oblasti Bachledovy štrbiny, přičemž o pomoc požádali Horskou službu. Krátce po nahlášení ale záchranářům sdělili další informaci. Z velké výšky spatřili pád turistky!

Video  Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025) 
Video se připravuje ...

Přestože celý zásah komplikovalo špatné počasí, záchranáři dokázali dva Slováky evakuovat. Pomoct dokázali také polskému turistovi, který doprovázel již zmíněnou ženu. Tu už ovšem záchranáři ani po několika pokusech večer nedokázali najít. 

Turistku objevili až v sobotu. „Během průzkumného letu bylo v Bachledově štěrbnině lokalizované tělo ženy, bohužel bez známek života,“ uvedli záchranáři na svém webu. Podle dostupných informací padala z asi 100metrové výšky. 

Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)
Záchranná akce ve Vysokých Tatrách (12.9.2025)

Témata:
ženapádPolskoSlovenskoVysoké Tatry
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud