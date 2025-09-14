Turistka zemřela ve Vysokých Tatrách: Spadla do 100metrové propasti
Tragicky skončila dovolená polské dvojice ve Vysokých Tatrách na Slovensku. Žena (†32) spadla z 100metrové výšky! Tělo záchranáři v oblasti Bachledovy štrbiny našli až následující den.
K nehodě došlo v pátek 12. září. Dva Slováci uvízli v oblasti Bachledovy štrbiny, přičemž o pomoc požádali Horskou službu. Krátce po nahlášení ale záchranářům sdělili další informaci. Z velké výšky spatřili pád turistky!
Přestože celý zásah komplikovalo špatné počasí, záchranáři dokázali dva Slováky evakuovat. Pomoct dokázali také polskému turistovi, který doprovázel již zmíněnou ženu. Tu už ovšem záchranáři ani po několika pokusech večer nedokázali najít.
Turistku objevili až v sobotu. „Během průzkumného letu bylo v Bachledově štěrbnině lokalizované tělo ženy, bohužel bez známek života,“ uvedli záchranáři na svém webu. Podle dostupných informací padala z asi 100metrové výšky.
