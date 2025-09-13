V Krkonoších spadnul paraglidista z velké výšky: Zasahoval vrtulník
Při pádu nedaleko Černého Dolu v Krkonoších se v sobotu odpoledne vážně zranil paraglidista. Hasiči a členové horské služby jej museli přemístit k vrtulníku, který jej převezl do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie, řekla ČTK Andrea Muzikantová k krajského policejního ředitelství.
„Muž narozený v roce 1973 zřejmě nezvládl přistávací manévr. Zranění ale nejsou tak vážná, aby byl v ohrožení života,“ uvedla Muzikantová.
Podle hasičů paraglidista spadl zřejmě z velké výšky do lesa. Záchranáři mu poskytli první pomoc a ve vakuové matraci jej přepravili k vrtulníku.
Video Záchranáři zachraňovali ženu z ferraty u Hodonic.
Video se připravuje ...
Témata:
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.