V Krkonoších spadnul paraglidista z velké výšky: Zasahoval vrtulník

Při pádu nedaleko Černého Dolu v Krkonoších se v sobotu odpoledne vážně zranil paraglidista. Hasiči a členové horské služby jej museli přemístit k vrtulníku, který jej převezl do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Příčinu neštěstí vyšetřuje policie, řekla ČTK Andrea Muzikantová k krajského policejního ředitelství.

„Muž narozený v roce 1973 zřejmě nezvládl přistávací manévr. Zranění ale nejsou tak vážná, aby byl v ohrožení života,“ uvedla Muzikantová.

Podle hasičů paraglidista spadl zřejmě z velké výšky do lesa. Záchranáři mu poskytli první pomoc a ve vakuové matraci jej přepravili k vrtulníku.

