Slavný táta zemřel po seskoku z letadla: Selhal mu padák?!
Známý a zkušený parašutista Sandro Bigozzi (49) z Itálie tragicky zemřel po seskoku z letadla nedaleko Říma. Podle dostupných informací se mu neotevřel padák! Krátce před osudným pádem tatínek sdílel poslední příspěvek.
K tragickému pádu došlo v sobotu 6. září. Otec dvou dětí se zřítil z výšky 1500 metrů, a to na jedno polí nedaleko hlavního města Itálie. Sandro patřil k nejzkušenějším italským parašutistům, za svou kariéru absolvoval téměř 6 tisíc seskoků!
Jak okomentoval deník Mirror, záchranáři už pro parašutistu nemohli nic udělat. Podle prvotních informací se otci pravděpodobně neotevřel ani jeden z padáků. Vyšetřovatelé také prověřují možnost, že se Sandrovi během seskoku udělalo zle. Byla proto nařízena soudní pitva.
Parašutista byl veřejnosti dobře známý. Na svém instagramovém profilu ho sleduje více než 50 tisíc lidí! Na sociálních sítích sdílel krátce před svou smrtí i poslední příspěvek.
„Když jsem jako student začal s parašutismem, moře bylo mým snem. Přemýšlel jsem, jestli se mi někdy podaří nad ním přeletět,“ napsal.
K tragédii došlo jen několik týdnů poté, co zemřel světoznámý parašutista Felix Baumgartner. Při paraglidingu v italském rekreačním středisku zřejmě ztratil kontrolu nad kluzákem a ve vysoké rychlosti se zřítil poblíž bazénu.
