Gambler na luxusní plavbě nasekal statisícové dluhy: Místo placení skočil přes palubu a odjel na skútru
Jey Gonzalez-Diaz během své přepychové plavby od Royal Caribbean Cruises nasekal v kasinu dluhy přesahující v přepočtu 300 tisíc korun. Místo toho, aby při vylodění v Portoriku účet urovnal, rozhodl se pro útěk jak z akčního filmu. Skočil z paluby rovnou do moře a na vodním skútru upláchl pryč.
Plavby od společnosti Royal Caribbean Cruises nabízejí pro své klienty opravdu luxusní zážitek. Přepychové a ohromné lodě skrývají na svých mnoha patrech hotely, divadla, sportoviště a mnoho dalšího. A to včetně kasín. S těmi se během nedávné plavby lodi Rhapsody of the Sea seznámil pasažér jménem Jey Gonzales-Diaz.
Během týdenní plavby v nich udělal dluh v přepočtu ve výši 338 tisíc korun. Když tedy minulou neděli došlo na konec výletu a čas zaplatit účet, vzal nohy na ramena. Loď zrovna kotvila v přístavu San Juan na Portoriku. Okolo deváté ráno místního času vyskočil z lodi přes palubu. Kolem zrovna projížděl někdo na vodním skútru a nejspíš si myslel, že je Jey v potížích. Vzal ho proto s sebou na pevninu.
Jeho grandiózní útěk však neměl dlouhého trvání. Policisté ho dopadli nedaleko senátu v hlavním městě Portorika San Juan. U sebe měl pět různých dokladů totožnosti, dva telefony a hotovost v hodnotě v přepočtu téměř 300 tisíc korun.
K policistům se choval náramně drze. „Kdybyste byli ve své práci dobří, nemusíte se ptát,“ odpověděl na otázku týkající se celého znění jeho jména, informoval deník Bild. Vyšetřovatelům tvrdil, že důvod jeho útěku neměl s neuhrazeným účtem nic společného. „Nechtěl jsem přiznávat peníze, co jsem měl u sebe. Bál jsem se zdanění,“ řekl. Jey je podezřelý z krácení daní a hrozí mu až pětiletý trest za mřížemi nebo pokuty ve výši v přepočtu skoro pět a čtvrt milionu korun.
