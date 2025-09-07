Policista Ondřej pomohl zraněnému řidiči: Pochvala a odměna ho neminuly

Policista Ondřej Jakubů pohotově vytáhl zraněného řidiče z havarované hondy.
Policista Ondřej Jakubů se svým čtyřnohým svěřencem.
7. září 2025 
7. září 2025
13:42

Koncem srpna vyrážel pelhřimovský policista Ondřej Jakubů se svým služebním psem na výcvik. Jenže mezi obcemi Kunemil a Bačkov narazil na ošklivou nehodu dvou osobáků. S pomocí neváhal ani vteřinu.  

Řidička Volkswagenu nedala přednost po hlavní cestě jedoucí hondě. Po srážce zůstal její řidič (73) uvězněný v kabině na boku v příkopě. Policista okamžitě zareagoval. Přeřezal bezpečnostní pás, šoféra vyprostil a vytáhl s pomocí dalšího svědka ven. To za situace, kdy z auta vycházel kouř.

Po poskytnutí první pomoci se zraněného muže ujali záchranáři. Vrtulník jej přepravil do jihlavské nemocnice.

„Ne každý člověk si ve vypjaté situaci ví rady. Jsem rád, že kolega to dokázal, protože při tak vážné dopravní nehodě hrozí riziko, že vozidlo může začít hořet,“ řekl krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Ondřeje neminula pochvala a finanční odměna.

