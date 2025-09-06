Strom v Karlových Varech spadl na stánky: Dva lidé skončili v nemocnici

ilustrační foto
ilustrační foto  (Autor: Blesk - Karel Janeček)
Autor: ČTK - 
6. září 2025
16:47

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu 6. září odpoledne strom na stánky. Dva lidi pád stromu zranil, informoval ČTK náměstek krajských hasičů Dušan Uhlík. Mluvčí krajské záchranné služby Simona Kratochvílová uvedla, že šlo o ženu, která utrpěla lehké zranění, a muže se středně těžkým zraněním.

Strom spadl v dolní části třídy T. G. Masaryka u vstupu do Smetanových sadů. Podle Uhlíka zasáhl dva stánky a rozvaděč elektrické energie. Vyrazilo tam sedm jednotek hasičů, aby strom a následky jeho pádu odstranily, uvedl Uhlík.

Záchranáři na místě ošetřili ženu, ročník 1970, kterou s lehkým zraněním převezli na pohotovost karlovarské nemocnice, řekla Kratochvílová. Muž, ročník 1963, utrpěl středně těžká poranění v oblasti těla a dolních končetin a také skončil na pohotovosti karlovarské nemocnice.

Video  Hrdinka Sára (13) zachránila vlastního otce před padajícím stromem.  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Témata:
zraněníhasičizáchranářistánkypád stromuČeská tisková kancelářstromKarlovy Vary
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud