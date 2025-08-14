Pronajímali ji za 5 milionů na den a teď... Luxusní jachta shořela u španělského ostrova!
U španělského ostrova Formentera se v pondělí 11. srpna ráno proměnila luxusní superjachta Da Vinci v ohnivé peklo. Sedm lidí na palubě se podařilo evakuovat včas, loď se však nepodařilo uhasit a skončila na dně moře.
Dramatické záběry z moře ukazují mohutné plameny a sloup hustého černého kouře stoupající vysoko nad hladinu. Požár, který podle médií vypukl ve strojovně, zachvátil téměř padesát metrů dlouhou jachtu Da Vinci necelých 12 kilometrů od ostrova. Na palubě bylo sedm osob – čtyři hosté, kapitán a dva členové posádky. Všichni byli včas evakuováni loděmi záchranné služby a převezeni na pevninu bez zranění.
Požár se zpočátku zdál být pod kontrolou, avšak při pokusu odtáhnout loď se oheň znovu rozšířil a během krátké chvíle zničil celý trup. Po několika hodinách se jachta potopila. Na místě zůstaly záchranné lodě, které sbírají trosky a likvidují znečištění moře.
Loď Da Vinci patřila mezi výjimečné superjachty své třídy. Postavena byla v roce 2017 italskou loděnicí Overmarine jako model Mangusta 165E.
V interiéru nabízela šest luxusních kajut pro až 12 hostů a zázemí pro devítičlennou posádku. Disponovala mimo jiné vířivkou na palubě, prostornými slunečními terasami a barem. Hodnota této jachty se odhadovala na více než 400 milionů korun a její týdenní pronájem se běžně pohyboval okolo 5,5 milionů.
Úřady nyní vyšetřují přesnou příčinu požáru.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.