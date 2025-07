Na trajektu vypukl požár: Stovky cestujících bojovaly o život, 5 mrtvých, včetně těhotné ženy

Obrovské drama se odehrálo na palubě indonéského trajektu KM Barcelona VA. Vypukl tam obří požár. Na palubě bylo asi 280 cestujících. Většina z nich po incidentu skákala do vody. Podle úřadů zemřelo nejméně 5 pasažérů a jedna těhotná žena.

Loď plula z Talaudských ostrovů do města Manado v indonéské provincii Severní Sulawesi, nedaleko ostrova Talise. Po vypuknutí požáru na místo vyrazily záchranné lodě, aby evakuovaly osoby a pátraly po dalších přeživších. Požár měl vzniknout ve strojovně, jeho příčina není dosud známa.

Záchranné operace okamžitě zahájily speciální týmy ve spolupráci s místními rybáři. Podle médií se už podařilo zachránit všechny cestující. Zároveň bylo potvrzeno, že pět osob tragédii nepřežilo, včetně těhotné ženy. Na místě zasahují dvě záchranné lodě, několik nafukovacích člunů a další plavidla.

Video Trajekt v Indonésii pohltily plameny. - X Video se připravuje ...

Děsivé záběry ukazují cestující, jak skáčou do vody, mnozí z nich oblečení v zářivě oranžových záchranných vestách, zatímco je loď v plamenech. Někteří pasažéři skákali do vody s dětmi v náručí. Na videích z místa se line křik a zoufalé volání pomoc. „Jsme na moři a hoříme. Potřebujeme pomoc a to rychle,“ pronesl na videu jeden z pasažérů.

Podle indonéského námořnictva byl požár později uhašen a záchranné týmy prohledávají zbytky vraku, aby se ujistily, že na palubě nikdo nezůstal.

Místní úřady vyzvaly příbuzné, aby zachovali klid a vyčkali na oficiální informace. K požáru lodi došlo jen den poté, co ve Vietnamu zemřelo nejméně 38 lidí po převrácení přeplněné turistické lodě.