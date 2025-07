Bouře smetla výletní loď ve Vietnamu: Nejméně 34 mrtvých, mezi nimi i děti

Ve vietnamské zátoce Ha Long se v sobotu odpoledne potopila turistická loď. Neštěstí si podle státních médií vyžádalo nejméně 34 obětí, mezi nimi bylo i osm dětí. K tragédii došlo při náhlé bouři. Oblast zasáhla silným větrem, lijáky a blesky. Záchranáři zatím našli 11 přeživších a v pátrání pokračují. České ministerstvo zahraničí zatím nemá informace, že by byli mezi oběťmi čeští občané.

Ve známé vietnamské zátoce Ha Long se v sobotu 19. července potopila turistická loď s 53 lidmi na palubě, při neštěstí zemřelo nejméně 34 osob, včetně osmi dětí. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vietnamská státní média. Čeští diplomaté ve Vietnamu nemají podle vyjádření ministerstva zahraničí pro ČTK žádné informace, že by se neštěstí dotklo i českých občanů.

Zátoka Ha Long se nachází v Tonkinském zálivu v Jihočínském moři. K nehodě lodi jménem Wonder Sea došlo kolem 14:00 místního času (9:00 SELČ) poté, co do Jihočínského moře dorazila bouře Wipha. V oblasti byl zaznamenán silný vítr, intenzivní deště a blesky, napsala agentura Reuters.

Na lodi bylo podle médií pět členů posádky a 48 cestujících, z toho více než 20 dětí. Záchranné týmy nalezly 11 přeživších, osm lidí se stále pohřešuje. Podrobnější informace o turistech na lodi, například o jejich národnosti, zatím úřady nezveřejnily.

Zátoka Ha Long, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, se nachází východně od vietnamské metropole Hanoj. Každoročně ji navštíví desetitisíce turistů.