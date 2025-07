Mám tu nohu ještě? Holčičku na Floridě stáhl pod vodu aligátor, praštila ho do hlavy

Summer Hinote se 22. června brodila s přáteli po pás ve vodě potoka Pond Creek, když ji z ničeho nic něco chytilo za nohu. „Nejdřív jsem nevěděla, co to je, prostě jsem se otočila a začala to mlátit do hlavy. Pustil mě, ale pak se do mě znovu zakousl, stáhl mě pod vodu a třásl se mnou,“ popsala dívka chvíle hrůzy pro stanici CBS.

Díky rychlé reakci se jí podařilo vymanit. „Mám tu nohu ještě?“ zeptala se v šoku kamaráda. „Řekl mi, že to není tak zlé, ale že se musím hned zvednout, protože se aligátor vrací,“ vzpomínala Summer.

S pomocí kamarádů se Summer dostala na vyvýšené místo, odkud zavolali její matce Shree, která okamžitě vyrazila na místo. Dceru naložila na korbu pick-upu a vyrazila vstříc záchranářům. Ti si ji následně převzali a převezli do nemocnice.

Úřady z velikosti otisku zubů odhadli, že aligátor měřil minimálně tři metry. Podle Floridské komise pro ochranu ryb a divoké přírody (FWC) probíhá v červenci období líhnutí mláďat – samice si v červnu staví hnízda a po celý červenec je aktivně brání. V tomto období jsou aligátoři obzvlášť teritoriální a nebezpeční.