Arachnolog pro Blesk: Na Moravě se šíří „česká tarantule“! Útočí skokem, ale...?

Vypadá jako tarantule, skáče a jeho kousnutí bolí. Největší evropský pavouk slíďák tatarský se objevil na Zlínsku. V minulosti byl přitom na Moravě celkem běžný.

„Slíďák tatarský se u nás už v minulosti vyskytoval, v polovině 20. století ale vyhynul. Na začátku 21. století se k nám vlivem klimatických změn začal znovu šířit,“ uvedl pro Blesk arachnolog Milan Řezáč z České arachnologické společnosti. Velmi rozšířený je například v Maďarsku.

Jak na svém webu uvádí Národní toxikologické informační centrum na Slovensku, slíďák může v případě ohrožení zaútočit skokem! Způsobit přitom může hned několik zdravotních potíží. Jak ale redakci potvrdil Milan Rezáč, pavouka se lidé bát nemusí. „(...) Je to krásné zvíře, které člověku neublíží. To by se s nimi musel někdo mazlit, což snad dělají jen zoologové,“ ubezpečil arachnolog.

Pavouk je naopak velmi užitečný, zejména pak v hubení velkého množství hmyzích škůdců. Jednu malou kolonii arachnologové objevili i ve Zlíně. „Přibližně rok tady pozorujeme asi pět dospělých samic. Dospělé samičky mohou dorůstat až do 35 mm v rozpětí těla a v rozpětí končetin až do 7 cm,“ uvedl už pro CNN Prima News arachnolog Stanislav Macík.

Důsledkem globálního oteplování by přitom mohlo dojít k plošnému rozšíření tohoto druhu. „Dneska se vyskytuje pouze v jižní části Moravy, ale expanduje dál. Ta expanze závisí na tom, zda to oteplování bude pokračovat,“ dodal Milan Režáč nakonec.