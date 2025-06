Drogy, co vypadají jako bonbony objednáte přes internet: Hrozí poškození srdce i smrt

Celní správa České republiky na svém facebookovém profilu varovala před novým nebezpečím. Na černém trhu se v poslední době začaly objevovat nové druhy syntetických drog. Většina lidí by nejspíš na první pohled netušila, že tyto látky mohou být smrtící už i v miligramových dávkách. „Vypadá to nevinně – bonbon, kapka do nápoje, prášek v sáčku,“ napsali celníci.

Tyto nové, uměle vytvořené drogy jsou podle nich častokrát mnohem silnější než třeba heroin. Jenže jejich shánění je prý podstatně jednodušší. Objednat je lze pomocí mobilu na výdejní místo nebo dokonce rovnou domů. „Často ani nevědí, co přesně berou – jedna dávka „jen“ zatočí hlavou, druhá může být smrtelná,“ varovala Celní správa.

I kdyby uživatel užití těchto drog přežil, hrozí mu stejně velmi vážné trvalé následky. Ty zahrnují poškození nervové soustavy, srdce, ledvin a nebo třeba i toxické psychózy. „Problémem je i výroba – probíhá v improvizovaných varnách, kde vznikají toxické látky škodící i životnímu prostředí,“ uzavřeli celníci.