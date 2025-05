V doupěti bezdomovců na okraji Olomouce našli mrtvolu: Zřejmě šlo o vraždu!

„Od ranních hodin prověřujeme nález mrtvého muže v jednom z olomouckých domů ,“ uvedla policejní mluvčí. Poznatky podle ní nasvědčují možnému cizímu zavinění. Bližší informace k případu s ohledem na vyšetřování nechtějí nyní policisté sdělit. Podle informací Blesku se v domě, který je dlouhodobě na prodej, scházejí bezdomovci a různé incidenty se tam prý odehrávají poměrně často.

Na místě zasahovala i záchranná služba, muži však již záchranáři nemohli pomoci. „Bylo nám to původně voláno pro bezvědomí a krvácející zranění. Na místě jsme však zjistili, že jde o úmrtí, lékař proto provedl ohledání těla,“ řekla ČTK mluvčí krajské záchranné služby Lucie Mikisková.

Pokud by šlo o vraždu, byl by to letos druhý případ v Olomouckém kraji. První letošní vražda se stala v březnu v Přerově, kde byl zavražděn muž (†51). Jeho tělo se našlo po uhašení požáru v bývalém nádražním domku. Z vraždy policie obvinila jednatřicetiletého muže. K činu se přiznal. Oběť i obviněný byli bezdomovci.