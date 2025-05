Chtěl si sáhnout na hada a málem zaplatil životem: Chlapce (16) uštkla zmije!

V úterý 29. dubna se mladík vydal s výpravou do Bieszczad, konkrétně do okolí Chatky Puchatky, jednoho z nejnavštěvovanějších míst v oblasti. Když zahlédl tmavého plaza, rozhodl se jej chytit. Had ale zareagoval instinktivně a uštkl ho do ruky.

„Asi po půl hodině se na dlani objevil výrazný otok a chlapce začaly trápit závratě,“ popsali situaci členové Horské záchranné služby na Facebooku. Na místě postiženému končetinu zafixovali, podali nitrožilně léky a terénní čtyřkolkou ho převezli na horské sedlo Wyżna. Odtud ho do nemocnice transportovala sanitka. Záchranáři zdůraznili, že šlo o událost, které se dalo předejít. „Bohužel si za to mohl sám – mladý muž zmiji chytil a ta ho za to uštkla,“ uvedla horská služba.

Podle lékařů je stav lehkovážného mládence stabilizovaný. I tak měl velké štěstí. Jed zmije obecné může být velmi nebezpečný především pro děti, seniory nebo osoby s chronickými onemocněními. I u zdravého člověka však může způsobit vážné komplikace. Vždy záleží na místě a síle zásahu.

Místní lesníci varují, že letošní podmínky nahrávají zvýšenému výskytu hadů. Po mírné zimě a teplém jaru už zmije vstoupily do období páření. Jsou velmi aktivní, často migrují, a mohou se tak objevit přímo na turistických stezkách.

Co dělat, když vás uštkne zmije?

Zachovejte klid a co nejméně se hýbejte, pohyb urychluje šíření jedu. Jed z rány nevysávejte! Z poraněné končetiny okamžitě sundejte prstýnky, hodinky a jiné předměty, jež by mohly bránit krevnímu oběhu při otoku. Ránu opláchněte čistou vodou, nikoliv alkoholem. Přiložte sterilní obvaz, končetinu znehybněte a přivolejte pomoc. Pokud nastanou dýchací potíže, znamená to, že se stav postiženého zhoršuje.