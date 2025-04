Loupež na lázeňské promenádě: Muži v Luhačovicích vykradli zlatnictví, auto pak zapálili v lese

Dva maskovaní gangsteři využili polední pauzy k vykradení zlatnictví v Luhačovicích. Nevtrhli do žádné zastrčené prodejny, vybrali si obchod přímo na pěší zóně.

„Zloději vnikli násilím dovnitř prodejny v pondělí v době mezi 12:45 a 12:55. Byli to dva zahalení muži v oblečení tmavé barvy. Jeden v tmavě modré. Odnesli si zatím přesně nevyčíslené množství šperků,“ uvedla mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Po odchodu nasedli do černého vozu značky Audi, kde na ně čekal řidič. „Odjeli z Luhačovic do obce Petrůvka, kde těsně před obcí odbočili na lesní cestu a pokračovali jí směrem k obci Kladná-Žilín. Mezi nimi vozidlo zapálili,“ dodala mluvčí. Tam už na ně zřejmě čekal další vůz a lupiči zmizeli neznámo kam. V případě dopadení jim hrozí až pět let vězení.

Máte záznam?

Kriminalisté, kteří po třech pachatelích pátrají, žádají řidiče o záznamy z kamer. Pohybovali-li jste se v uvedený čas mezi Luhačovicemi, Petrůvkou nebo obcemi Kladná-Žilín, případně Rudimov, volejte na linku 158.