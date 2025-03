Šok v dovolenkovém ráji: Na pláži našli lidskou nohu!

Lidskou končetinu našli v sobotu ráno kolemjdoucí na pláži Can Pastilla v hlavním městě Palma de Mallorca. Na místo okamžitě zavolali policii, než ale stihla dorazit, vlna strhla nohu zpět do moře. Do práce se tedy museli pustit potápěči. Ti byli úspěšní a spolu s utrženou nohou našli i lýtkovou a holenní kost.

Nález přišel jen pár hodin potom, co se asi jen o kilometr a půl daleko našlo ženské tělo v pokročilém stadiu rozkladu. Policisté si nejdřív mysleli, že by nalezená noha mohla k tělu patřit, podle velikosti kostí však vyšetřovatelé došli k závěru, že se jedná o mužskou nohu, informoval deník Daily Star.

Ani tělo ženy se zatím nepodařilo identifikovat, policie nařídila soudní pitvu. Podle pracovní teorie se mělo jednat o imigrantku, která při přesunu ze severní Afriky přepadla z loďky bez záchranné vesty. Jedná se o již desáté mrtvé tělo, které policisté na Baleárských ostrovech našli od začátku roku. Z toho pět přímo na Mallorce.