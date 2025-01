Při tragické ukázce vojenské techniky zemřel Tomáš a Jiří: První bolestivá slova

Dva mrtví, osm zraněných. Taková je bilance sobotní havárie obrněného transportéru, který se během simulace bitvy u Horního Dvořiště převrátil. Smrt Tomáše a Jiřího lidi hluboce zasáhla. Na sociálních sítích se už začaly hromadit desítky dojemných vzkazů.

„Bože můj, jsem úplně na sesypání.... To je šílené, co se stalo a tahle tragédie nás poznamená všechny. Klukům do nebe posílám své srdce. Bolest, kterou cítím, se nedá popsat slovy. Je to obrovská tragédie,“ napsal jeden z uživatelů.

Emotivní vzkaz poslal například i Tomášův kamarád Jaroslav. „Díky Tobě jsem poznal úžasného Dáňu. Tolikrát jsme se o tom bavili, však už to naše první setkání bylo před více jak 26 lety. Tak posílám pozdravy tam nahoru, už je tam slušná sešlost... Budeš nám tu všem chybět,“ uvedl.

Pro pozůstalé na webu Gofund.me vznikla i sbírka. Během několika hodin se už podařilo vybrat přes 70 tisíc korun.

Polopásové obrněné vozidlo při přejezdu mostku zřejmě dostalo smyk a převrátilo se do potoka. Na místě zasahovaly čtyři posádky rychlé zdravotnické služby a dva vrtulníky, informovala mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Kriminalisté v tuto chvíli vše vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu usmrcení z nedbalosti. Podle serveru Novinky.cz bude zřejmě obviněn řidič, který nezvládl vjezd na mostek.