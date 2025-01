Tragický požáru v Mostě stál život 6 lidí: První slova majitele restaurace!

Tragédie v restauraci U Kojota si v noci na neděli vyžádala život šesti lidí. Zatímco policisté v tuto chvíli vyšetřují všechny okolnosti vzniku požáru, na sociální síti se poprvé vyjádřil i majitel restaurace. Tomu je všech obětí nesmírně líto, a jak sám sdělil, v tuto chvíli není schopen odpovědět na všechny otázky.

„Chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým. A nepřestávám myslet ani na všechny zraněné hosty naší restaurace. Ačkoliv jsem v absolutním šoku, chci deklarovat, že budeme v maximální možné míře konstruktivně spolupracovat s vyšetřovateli, poskytneme jim veškerou potřebnou součinnost tak, aby se celá tragédie vyšetřila,“ napsal majitel restaurace.

Zkáza během okamžiku

Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Podle prvotních informací od hasičů požár zřejmě vznikl převržením plynového ohřívače, což následně vedlo k mimořádně rychlému šíření plamenů. „Zkáza byla otázkou pár minut,“ řekl majitel objektu Bohuslav. „Majitel restaurace to těžce nese, jeho osmnáctiletý syn, který byl na místě a vyskakoval s lidmi, se zhroutil,“ pokračoval.

Statik bude muset posoudit nosné zdi restaurace. U jejího zadního vchodu je na zemi vysypané sklo. Právě tudy hosté vyskakovali poté, co předzahrádka vzplála a nebylo možné utéci před ohněm hlavním vchodem. „Domlouval jsem se se sanační firmou, která by to oplotila. Pak začnou demoliční práce a pak se rozhodne, co s tím. Myslím, že restaurace už tu nikdy nebude,“ uvedl Bohuslav.

K případu se pro Blesk s opatrností vyjádřil také primátor města Most Marek Hrvol. „Vyšetřování bude probíhat v příštích dnech. Dostáváme nějaké dílčí informace, ale nemůžeme ještě vcelku prezentovat, co se tam stalo. Nicméně je zřejmé, že došlo k výbuchu propanbutanové láhve na terase, kde sloužily k vyhřívání. To si myslím, že bude pravděpodobná verze, ale počkám na finální výsledky od vyšetřovatelů.“