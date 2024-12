Policie a zoufalí rodiče pátrají po Natálce (15) z Karlovarska: Připojil se k ní neznámý muž?!

Pohřešovaná měla ten den přijet společně s dalšími kamarádkami do Karlových Varů, ale tam už nedorazila a od té doby o sobě nepodala příbuzným ani známým žádnou zprávu.

„Pohřešovaná dívka u sebe nemá mobilní telefon, ovšem v sobotu byla kolem 19:00 on-line na sociální síti, evidentně tedy z cizího mobilního telefonu. V minulosti nikdy takto neodešla. Ve škole je bezproblémová,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Velkou starost mají o dívku její rodiče. „Prosím o pomoc. Od včerejška cca 18:20 se nám neozvala. Mela jet domu autobusem z Karlových Varů do Chodova. Do autobusu nenastoupila. Od te doby se neozvala. Naposledy byla u tržnice kolem 18:30. Pohybovali se u Thermalu, kolem lázní 5, dolní nádraží, tržnice,“ napsala na sociální síti Natálčina maminka. Podle ní se měl k dceři a jejím kamarádkám připojit cizí muž ve věku cca 30ti let, s krátkými vousy a s hubeným, vrásčitým obličejem.

Natálie Kuchařová má střední postavu, je 165 centimetrů vysoká, má černé rovné vlasy, hnědé oči a její zdánlivé stáří je 16 až 18 let. Na sobě by měla mít tmavé modré džíny, černou péřovou bundu s kapucí, černou tašku přes rameno a na nohou červenočerné boty značky Nike.

Informace o pohřešované dívce přijme policie na tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně.