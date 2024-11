Odvážný protest íránské studentky: Polonahá v Teheránu! Zbili ji a odvezli neznámo kam?!

Mezinárodní organizace na ochranu lidských práv Amnesty International (AI) vyzvala Írán k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění mladé ženy, která se před několika dny na protest svlékla do spodního prádla. Informoval o tom britský deník The Guardian. Íránské úřady v sobotu zatkly studentku, která se svlékla poté, co se dostala do konfliktu s členy milice Basídž. Ti jí údajně roztrhali šátek a oblečení v kampusu prestižní teheránské univerzity Ázád.