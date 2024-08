Do babyboxu v Hranicích někdo odložil novorozeného chlapečka: Byl zcela nahý

Do babyboxu v Hranicích na Přerovsku v neděli ráno někdo odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Štěpán. Je sedmým dítětem odloženým letos do některé ze speciálních klimatizovaných schránek. Sdělil to zakladatel sítě babyboxů v České republice Ludvík Hess. V celé České republice bylo dosud v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2008 odloženo 267 dětí, 121 chlapců a 146 dívek.