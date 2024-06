Přes 20 lidí v Krkonoších zasáhl blesk: Mezi zraněnými jsou i děti!

„Byla tam skupina 24 osob, včetně dětí. Turisty překvapila bouře, lidi ze skupiny zasáhl blesk. Všichni již byli evakuováni,“ řekl agentuře PAP náčelník krkonošské skupiny GOPR Adam Tkocz.

Piotr Bednarek, mluvčí záchranné služby ve městě Jelenia Góra, řekl televizi Polsat, že první informace hovořily o čtyřech lidech zasažených bleskem. Na místě pak ale posádky sanitek zjistily, že jde o více než dvě desítky lidí, a tak bylo nutné vyslat posily. Tkocz serveru Onet řekl, že do nemocnice bylo převezeno všech 24 turistů, ale zakrátko bylo 21 z nich propuštěno.

Na počátku června byla po úderu blesku na dětském dni v liberecké části Vratislavice nad Nisou nutná hospitalizace 22 lidí, o čemž Blesk samozřejmě informoval. Zranění utrpěli lidé, kteří se schovávali pod stromem před deštěm při akci v zámeckém parku. „U většiny pacientů se naštěstí jednalo jenom o krátké poruchy vědomí, případně nějaké drobné poruchy hybnosti končetin. Nebyly tam žádné zásadní poruchy rytmu,“ řekl o den později novinářům zástupce přednosty traumatologicko-ortopedického centra a primář traumatologie v Liberci Martin Křivohlávek. Záchranáři některé zraněné museli na místě oživovat. Množství zraněných považují zdravotníci za ojedinělou událost.

„Co se týká zásahu bleskem, většinou to bývají jednotlivé osoby. Takže to, že by to byla skupina osob, to je extrémně vzácné. Tak velký počet osob v naší nemocnici určitě nebyl a nepamatuju ani v České republice,“ řekl Křivohlávek.