Had se vyhříval, až ztuhl: Výrazně zbarvenou užovku vymotávali pardubičtí hasiči z plotu

O pořádný rozruch se postarala užovka červená, která se vpletla do plotu v obci Barchov na Pardubicku. Překvapení místní volali hasiče, ti hada opatrně vymotali a předali zvířecím záchranářům. U nich plaz, který nejspíše unikl chovateli z terária, čeká na svého majitele.

Půlmetrová užovka na plotu vypadala spíše jako parádní červený zabezpečovací řetěz, než had. Oku pozorného občana ale plaz neunikl. Správně usoudil, že výrazně zbarvený had nemá na pletivu co dělat.

„Neváhal a přivolal pomoc. Hasiči hada šetrně odchytili a uložili do pytle, aby zajistili jeho bezpečnost,“ popsal za pardubické hasiče Miroslav Polák. Užovku následně předali ochráncům ze Záchranné stanice a ekocentra Pasíčka.

Fešná uprchlice

„Je naprosto v pořádku, žádné poranění, vysílení. Myslím, že někomu musela utéct z terária, je totiž opravdu velmi hezká. Nejspíše pak vylezla oknem ven, tihle hadi jsou velmi rychlí,“ popsal zvířecí záchranář Milan Oppa.

Had si jistě chtěl užít nabyté volnosti a slunného počasí. Zavěšený na plotě se vyhříval. Jenže s nastupujícím večerem se začalo ochlazovat. S tím užovka nepočítala. „Vyhřívala se na plotě tak dlouho, až tam ztuhla,“ s úsměvem doplnil Oppa.

Čeká na majitele

Teď si uprchlice užívá tepla v záchranné stanici Pasíčka. Tamní ochránci jsou přesvědčeni, že plaza v dobré kondici jistě někdo postrádá a majitel se jim brzy ozve.

Není to ostatně první beznohý uprchlík, kterému ve stanici poskytli azyl. „Loni u nás skončila odchycená korálovka. Její chovatelka se po ní záhy sháněla a volala nám. Věřím, že obdobné to bude i u této užovky,“ doplnil Oppa.

