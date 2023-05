Hrůzné příběhy dětských nevěst: Holčičku „provdali“ v pouhých šesti letech, „manžel“ ji roky znásilňoval.

Dawn Tyree jako dospělá při kampani upozorňující na problém dětských nevěst | profimedia

Dawn Tyreeové z Kalifornie bylo teprve jedenáct let, když jí její o devatenáct let starší pečovatel začal různým způsobem plést hlavu. Nechával ji dělat dospělé věci, jako například řídit auto, aby se cítila starší. Když bylo dívce 13 let, poprvé ji znásilnil.

Dawn otěhotněla a její otec a nevlastní matka ji přinutili, aby se za pečovatele vdala. V pouhých šestnácti byla už dokonce dvojnásobnou matkou a v devatenácti čekala třetí dítě. V tomto věku se rozhodla z podivného manželství odejít.

„Manželství, které otec podepsal, jenom zakrývalo roky zneužívání a znásilňování. Byla jsem nezletilá a zmatená, vymyli mi mozek,“ popsala dnes dospělá Tyreeová.