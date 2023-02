Švábův gang zavraždil dva bohaté podnikatele: Hlavní popravčí Klement jednoho udusil a umlátil kamenem! Tělo zakopali v poušti, nikdy se nenašlo

Sedmičlenné skupině se dostal na stopu Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Ten ke konci března polapil pět členů, další dva o pár měsíců později. „Jednali na základě předem domluveného plánu. Četnost trestné činnosti se blížila zaměstnaneckému poměru," popsal po více než roce předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.

Od soudu odešli Michael Šváb a Libor Skopalík s doživotními tresty vězení. Petr Klement dostal 30 let, Daniel Dimitrov 20 let, Miroslav Malík z původních devíti osm let, Jiří Přeučil z devíti 5,5 roku a Petr Skopalík 4 z původních deseti let.