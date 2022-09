V Měšicích našli mrtvé rodiče a jejich děti! Zřejmě šlo o tři vraždy a sebevraždu

Policisté na místě zasahovali po 13:00 po upozornění sousedů, kteří rodinu dlouho neviděli. Se vstupem do domu jim pomohli hasiči. Do Měšic následně zamířilo mnoho dalších policejních vozů, včetně krajské kriminálky.

„Mohu potvrdit, že v domě v Měšicích byla nalezena 4 lidská těla bez známek života. Na místě pracují krajští kriminalisté, kteří zjišťují, zda došlo k násilné smrti," uvedla mluvčí policie Barbora Schneeweissová.

Mluvčí policie posléze dorazila na místo tragédie. „V jednom z rodinných domů v obci Měšice na Praze-východ byly po násilném vstupu ze strany policistů a Hasičského záchranného sboru nalezeny 4 osoby bez známek života, kdy se jedná o dvě dospělé osoby a dvě nezletilé děti. Dle předběžných zjištění se jedná o trojnásobnou vraždu a následnou sebevraždu. V současné době probíhá na místě činu ohledání ze strany krajských kriminalistů a ze strany soudního lékaře,“ sdělila.

Podle informací CNN Prima News byl krutý čin spáchán střelnou zbraní.

Lavina rodinných tragédií

Krutý čin v Měšicích je letos už pátou podobnou tragédií. Jednatřicetiletý muž podle policie 25. dubna v rodinném domě v Loučce na Vsetínsku usmrtil svou o rok starší ženu a jejich tři malé děti ve věku do pěti let. Poté podle zjištění policie nožem pořezal i sebe a nakonec způsobil výbuch domu. Obviněn byl ze čtyřnásobné vraždy, muži hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

O pouhé čtyři dny později muž (29) v Kostelci na Hané na Prostějovsku zabil tři lidi, šlo o jeho bratra, sestru a otce. Podle policie obviněný členy své rodiny zavraždil zvlášť surovým a trýznivým způsobem a po předchozím uvážení. Muž se k činu doznal.

Další hrůzný čin se odehrál 13. června v Javornici na Rychnovsku. Podle policie jednatřicetiletý muž, profesionální voják, zastřelil v rodinném domě o rok starší manželku, čtyřletého syna a pak sebe. Motivem jeho činu byly zřejmě rodinné problémy.

Policie zasahovala také 3. srpna v rodinném domě v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku, kde zemřeli při násilném trestném činu čtyři lidé, dva dospělí a dvě malé děti. Podle policie devětačtyřicetiletý muž zastřelil svou pětatřicetiletou družku a své dvě děti. Poté zbraň obrátil proti sobě. Muž pracoval jako strážník, žena byla policistka. Policie případ předběžně kvalifikovala jako trojnásobnou vraždu.