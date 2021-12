Policie obvinila řidiče nákladního vozu, který podle ní při srpnové nehodě u Kunovic chyboval a připravil o život dvojici silničářů. Pokud mu bude prokázáno usmrcení z nedbalosti, hrozí mu až 6 let vězení.

Vážná nehoda se stala 4. srpna ráno na silnici I/50. Čtyřicetiletý řidič nákladního automobilu tehdy jel ve směru od Starého Města na Kunovice. Na rovném úseku vozovky podle policie přehlédl dodávku stojící při pravé krajnici, u které dva pracovníci pokládali přenosné značení. Při nárazu do stojícího vozidla oba pracovníci ve věku 57 a 58 let zemřeli.

Dechová zkouška na přítomnost alkoholu i test na drogy byly u řidiče nákladního vozu, který z nehody vyvázl bez zranění, negativní. Muži, kteří při nehodě zemřeli, byli podle policistů pracovníky soukromé firmy, kteří na komunikaci umísťovali přenosné dopravní značení.

Z usmrcení z nedbalosti policie podle Šabatové obvinila i řidiče, který 23. listopadu loňského roku havaroval večer s osobním autem u Strání na Uherskohradišťsku. Nehoda si vyžádala životy dvou spolujezdkyň ve věku 78 a 45 let.

Muž podle policie za tmy a mlhy při průjezdu zatáčkou nezvládl řízení a vyjel s autem za silnice do příkopu, kde narazil do směrových sloupků a betonového mostku. Dechová zkouška na alkohol byla u řidiče, kterému bylo v době havárie 74 let, negativní. Muž při nehodě utrpěl zranění. Také jemu hrozí v případě prokázání viny a odsouzení až šestileté vězení.

Podle dostupných údajů si letošní dopravní nehody ve Zlínském kraji dosud vyžádaly 24 lidských životů. Za loňský rok zemřelo na silnicích v kraji při nehodách 23 lidí.