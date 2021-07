Chvíle hrůzy zažil Sebastian Calderon (13) z města Marissa v americkém Illinois. Chlapec si hrál s kamarádem, když běžel za míčem do strouhy a příval vody ho strhl do dešťové kanalizace! Chlapec jako zázrakem přežil a utrpěl jen odřeniny.

Sebastian Calderon hrál v sobotu fotbal s kamarádem Xavierem Trammealem před svým domem ve městě Marissa ve Spojených státech. Zničehonic začalo pršet, to však kamarádům nikterak nevadilo. „Právě jsme si hráli venku a já jsem se chystal chytit míč a pak jsem šel dolů,“ popsal okamžik, kdy šel chytit míč do strouhy, Sebastian pro Fox News.

„Právě jsme se snažili chytit míč,“ dodal Xavier, který viděl, jak kamaráda smetl proud a uvízl v dešťové kanalizaci. Xavier rychle běžel pro rodiče Sebastiana, aby mu pomohli. Rodiče však chlapce sami sledovali a viděli, jak Sebastiana strhl proud. Spěchali mu na pomoc. Máma chlapce Christy Stoddardová spadla do potoka a málem byla stržena také. Její manžel jí ale pomohl. „Byl jsem vyděšený, protože jsem nevěděl, co se stalo, a nevěděl jsem, jestli to přežije, nebo ne,“ uvedl Sebastianův kamarád.

Proud Sebastiana táhl až 805 metrů. Pak zůstal sám v naprosté tmě. „Byla černočerná tma, takže jsem nic neviděl,“ popsal chvíle hrůzy Sebastian, který však nedovolil, aby ho strach přemohl. Zvedl ruce, aby našel vzduchové kapsy. Následně se snažil dostat se z kanalizace pryč. „Pak jsem jen pokračoval,“ uvedl s tím, že poté zničehonic viděl konec. V tu dobu byli už na místě hasiči. Jeden z nich čekal u východu z kanalizace.

„Mám nějaké škrábance na rukou a koleni a to je asi tak všechno. A zadní části hlavy. Když jsem se pokusil dostat se nahoru a nedechnout se, občas jsem prostě narazil,“ dodal Sebastian, který měl obrovskou štěstí. Bouřky, které zasáhly tamní oblast, byly silné. Dvanáctiletá Aaeleya Carterová byla rovněž stržena proudem do dešťové kanalizace. Nepřežila. Později byla nalezena mrtvá.

