Před čtrnácti dny se mladým rodičům Codie Holymanové a Camaronovi Morrisovi narodil chlapec, jemuž dali jméno Ciaran. O velikonoční neděli se rozhodli, že ho vezmou na procházku po městě Wallsal. Procházka ale skončila obrovskou tragédií, která šokovala celé město. Novopečení rodiče šli po chodníku, když se zničehonic přiřítilo BMW, které vjelo na chodník. Osmnáctiletou Codie, která držela kočárek se synkem, náraz doslova odmrštil a zůstala přišpendlená ke zdi. Auto srazilo i kočárek, v němž Ciaran spal. „Všechno, co jsem viděl, bylo auto, které přišpendlilo dítě v kočárku na železnou bránu,“ uvedl svědek tragédie pro britský deník Daily Mail.

Po nehodě zůstaly na místě pobořené cihly. Další svědek tragédie uvedl, že rodiče se po nehodě psychicky zhroutili. Na místo vyrazil záchranářský vrtulník, který Ciarana převezl do nemocnice, ovšem už mu nebylo pomoci. „Dítě tragicky zemřelo a my uděláme vše pro to, abychom podpořili rodinu během této hrozné doby. Jsme v procesu výslechu svědků a stanovení okolností této kolize,“ uvedl policista Mark Crozier. Policie již obvinila řidiče BMW Jamese Paula Davise z usmrcení a vzala ho do vazby.

Na místě nehody vzniklo pietní místo, které navštívili i zdrcení rodiče. „Srdce mámy a táty bude navždy zlomené, milujeme tě víc než cokoli jiného. Neměli jsme tě u sebe moc dlouho, ale jsme rádi, že jsme tě měli možnost potkat, postarat se o tebe a nazývat tě naším synem,“ napsali dojemný vzkaz pro jejich zesnulého chlapečka. „Znám tu rodinu a mohu říci jen to, že jsou otupělí žalem. Bylo to možná poprvé, co společně vzali dítě ven, a stalo se tohle. Je to nepředstavitelná hrůza, kterou prožívají. Jedna sekunda a ta nejcennější věc v jejich životě je pryč,“ uvedl muž, který navštívil pietní místo.

„Je to prostě hrozné. Rodinu velmi dobře znám a jsou opravdu milá rodina,“ uvedl další muž. „Četl jsem o tom, co se stalo na facebooku, a pocítil jsem potřebu vzdát úctu. Sám mám osm vnoučat,“ uvedl Stuart Evans, který na místo nehody položil květiny.

