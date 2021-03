Za krádež housky nebo balení bonbónů na dva roky do vězení. Dva případy, které patrně změní pohled na zpřísňování trestů v době nouzového stavu. Za mříže putovalo přes 200 pachatelů drobných krádeží. Za normální situace by od soudu odešli s podmínkou.

S nouzovým stavem přišlo mnoho nám neznámých změn. Jednou z nich je i zpřísňování trestů. Například za krádež, v době mimo nouzový stav, mohl pachatel dostat maximálně tři roky. V nouzovém stavu to je ale daleko vyšší trest. Od dvou do osmi let.

V případě drobných krádeží napříč republikou jde o více než 200 pachatelů, kteří od soudu odešli s nepodmíněným trestem. Za normálního stavu by ale dostali podmínku. Na problematiku upozornil server iRozhlas.cz

Nejvyšší soud v březnu uvedl, že pokud nejde o krádež související s pandemickou situací, nebyl pro tvrdší trest důvod. Na to už je ale trochu pozdě, když ve věznicích sedí zloději housek, bonbónů nebo náhradních žiletek. Jejich pobyt navíc vyjde na více než 450 tisíc korun ročně.

Muž, který kradl náhradní žiletky, putoval do vězení na dva roky. Pachatel, který se na benzinové stanici pokusil ukrást balení čokoládových bonbónů, dostal podobný trest, později mu byl ale snížen na jeden rok.

NS dále uvedl, že podle trestního kolegia vyšší trest může přijít pouze u skutků, kdy jde například o krádež respirátorů. „Průměrně soudy ukládaly více než dvouapůlnásobně přísnější tresty než v měsících před vyhlášením nouzového stavu,“ řekl pro iROZHLAS.cz právní výzkumník Jakub Drápal z Akademie věd a Univerzity Karlovy.

S jistotou pak dodal, že během jarního nouzového stavu se dá mluvit o 458 zpřísněných rozsudcích. Skutečný počet bude ale patrně daleko vyšší. „Často to byly krádeže s mizivou škodou, třeba pod 500 korun. Nepodmíněné tresty za ně uložené byly průměrně dlouhé 20 měsíců,“ pokračuje.

Pomoci může ministryně

Pomyslnou pomocnou ruku může natáhnout ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Je totiž možnost, že by ministryně podala takzvanou stížnost pro porušení zákona. NS by pak mohl otevřít konkrétní případ a přezkoumat ho. Nevýhodou je, že se stížnost nedá podat hromadně, pouze na konkrétní případy.

„Možné to je, ale vždy bude záviset na konkrétních okolnostech jednotlivých případů,“ řekla mluvčí ministerstva Andrea Šlechtová. Není tedy jasné, zda k tomu opravdu dojde. Pokud ale ano, NS je na to připravený. „Máme kapacity na to každé řádně podané dovolání nebo stížnost pro porušení zákona projednat,“ řekl iRozhlasu mluvčí soudu Petr Tomíčka.