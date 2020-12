V Dolanech u Olomouce v noci na neděli sjel osobní automobil ze silnice, prorazil plot, nárazem posunul před domem zaparkované vozidlo do dřevěné garáže a poté narazil do rodinného domu.

Vozidlo po nárazu začalo hořet a požár se rozšířil na dům, sdělil ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Zraněni byli dva lidé, řidič havarovaného vozidla a obyvatelka domu, která se nadýchala zplodin hoření. Škody budou asi v řádech statisíců korun.

„Vyděšení obyvatelé z rodinného domku nejdříve uslyšeli divné zvuky z prostor kuchyně. Poté, co sem jim naskytl pohled na zcela poničenou a přesunutou kuchyňskou linku, vyběhli ven. V hořícím vozidle zůstal zraněný řidič, dostali jej do bezpečí. Ve stejných chvílích bohužel došlo k výraznému rozšíření hoření nejen na další vozidlo, dřevěnou garáž, ale i do půdních prostor rodinného domku. Včasným zásahem hasičů se podařilo zamezit rozšiřování hoření do obytné části," uvedl Hošák.

Řidič utrpěl podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Lucie Urbanové pohmoždění hrudníku, menší zhmoždění kolene a drobné oděrky na ruce. Byl převezen do olomoucké fakultní nemocnice. Policejní mluvčí František Kořínek ČTK řekl, že šlo o devětatřicetiletého muže, který z dosud nezjištěných příčin nezvládl řízení a narazil autem do domu. Dechovou zkoušku u řidiče nebylo možné kvůli jeho zranění udělat, byl nařízen odběr krve.

Hasiči dohledali hrozící menší ohniska, část dřevostavby domu bylo nutné rozebrat a dohasit skrytá hoření. „Z půdního prostoru také hasiči vynosili uskladněné věci. Po skončení záchranných a hasebních prací k pomoci ze stanice v Olomouci přijel technický speciál. Jednotky v závěru provedly provizorní zajištění pažením dřevěnou konstrukcí u vjezdu garáže. Během naší činnosti jsme také obě požárem poškozená vozidla, opět za využití technického speciálu z centrální stanice v Olomouci, vyprostili a odstavili na bezpečné místo. Po dopravní nehodě došlo k poškození nárazem dalšího vozidla, to požárem zasaženo nebylo," uvedl Hošák.