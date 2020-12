O tom, že v noci ze čtvrtka na pátek 4. prosince útočil v centru Příbrami žhář, informoval na svých facebookových stránkách veřejnost majitel pizzerie Jan Krejčík. Policie případ šetří.

„Ve čtvrtek 3. prosince jsme přijali přes linku 112 oznámení o požáru v Pražské ulici v Příbrami. Při požáru nebyl nikdo zraněn, došlo k evakuaci asi 10 osob. Prvotně byla škoda vyčíslena na 1,5 milionu korun, ve věci jsme zahájili trestní stíhání pro obecné ohrožení a poškození cizí věci. V tuto chvíli vyhodnocujeme stopy a vyžádali jsme si znalecké posudky,“ řekla Blesku policejní mluvčí Monika Schindlová.

Požár zasáhl provozovnu pizzerie Turbo Pizza a také přistavený firemní vůz. Okolí před plameny uchránili hasiči. Server pribram.cz uvedl, že pachatelé použili jako akcelerátor hoření zápalné lahve.

Majitel je přesvědčen, že za činem stojí někdo, kdo nesnesl další konkurenci během pro restauratéry už tak složité doby. Majitel Akt žhářství označil za čin čirého zoufalství. Lokalitu v Příbrami prý s kolegy vybíral dva roky. „Příbram měla býti ukázkovou pobočkou a nastolit vzor pro následující období,“ uvedl Krejčík zmíněný server.

O požáru se majitelé dozvěděli druhý den ráno a zůstali v absolutním šoku. Nejdříve přemýšleli nad tím, jestli neudělali něco špatně, ukázalo se ovšem, že za neštěstím stojí člověk. „Tento den se nepochybně zapíše mezi mé nejhorší dny v mém dosavadním životě. Vše, z čeho jsme měli poslední dny velikou radost, bylo najednou celé pryč,“ řekl.

Krejčík posle svých slov začal s kamarádem podnikat v roce 2010 v malé pobočce v Kladně. Od té doby své podnikání rozšiřují. Podnik se nacházel v pronajatém prostoru, majitel nemovitosti ve spolupráci s Turbo Pizza vypsal odměnu za informace, které povedou k dopadení pachatele. Lidé se mohou obrátit na mail ferovapribram@turbopizza.cz nebo vše nahlásit na policii. Odměna za informace vedoucí k dopadení pachatele je 250 tisíc korun.

„Vzhledem k situaci, kdy na všem byl ještě cítit punc novoty, je škoda velmi vysoká a to cca 1,5mil Kč. Těm, co to provedli nebo i těm, kteří tento celý čin naplánovali či objednali bych vzkázal, že žádný podnikatelský záměr nemá takovou hodnotu jako je hodnota lidského života, který v tento moment naštěstí nevyhasl, ale situace nebyla daleko od pravdy,“ uvedl na závěr podnikatel.