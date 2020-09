Kriminalisté navrhli obžalovat třiatřicetiletého recidivistu z Uherského Hradiště, který v březnu ve Zlíně zkopal do bezvědomí jiného muže. Za pokus o těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí obviněnému až deset let vězení. Stíhaný muž je pro podobnou trestnou činnost nyní v podmínce a v minulosti byl už čtyřikrát soudně trestán.

Podezřelý napadl o čtyři roky staršího muže na autobusovém nádraží ve Zlíně. Muži se podle mluvčí policie dostali do sporu večer poblíž stánku s občerstvením, když obviněný údajně plivl na manželku napadeného muže. „Mezi oběma muži došlo k roztržce, agresivnější byl ovšem mladší z mužů. Poté, co svého soupeře svalil na zem, mu uštědřil několik kopů do hlavy, přičemž ležící muž ztratil vědomí," uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Záchranáři zraněného muže převezli k ošetření do nemocnice. Agresor podle policie z místa odešel a vzápětí odjel domů. Oba muži byli v době incidentu pod vlivem alkoholu. „Pachatele útoku nikdo z přihlížejících neznal. Přesto se policistům za pomoci dalších svědků a znalosti místního prostředí podařilo útočníka ustanovit. Ten se při výslechu k útoku přiznal s odůvodněním, že byl opilý a moc si ze svého jednání nepamatuje," uvedla Kozumplíková.

Ze znaleckého posudku podle mluvčí vyplývá, že jen shodou okolností a šťastných náhod nezpůsobil útočník ležícímu muži, který se v tu chvíli nemohl nijak bránit, život ohrožující zranění s poškozením mozku. Stíhaný muž si podle kriminalistů byl vědom, že svým jednáním může napadenému způsobit těžkou újmu na zdraví.