První školní den by měl být krásný, dívenka (6) to ale vidí jinak, stejně tak i její maminka. V základní škole v Mostě mají tři třídy pro prvňáčky. 1. A, 1. B a 1. C. Údajně náhodou je ale 1. A složena jen z dětí bílé pleti.

Zbylé dvě třídy jsou složené z romských dětí. „Mám sestru, jejíž syn je stejně starý jako má dcerka, ale ten nastoupil do 1. A. A když nám ukazovala fotky ze zahajování, zbyly mé holčičce jen oči pro pláč. Děti měly ve třídě maskota, rodiče tam byli s nimi a fotili je. Jenomže pak jsem si všimla ještě jiné věci. Všechny děti ve třídě byly bílé. Tedy měly světlou pleť. Zatímco v dalších dvou třídách jsou vesměs samé romské děti. Světlou pleť tam má moje dcera, protože já jsem bílá Češka, ale její tatínek je Rom,“ popsala pro Novinky maminka Zdeňka.

Se svou dcerkou žila v cizině, kde nastoupila do první třídy už v pěti letech. „Tam nikdo barvu pleti neřešil. Takže byla dcerka vykulená, proč ty bílé děti jsou v jiné třídě a u ní jsou všichni snědí. A proč oni neměli maskota a nemohla jsem ji doprovodit do třídy. Bylo mi do pláče,“ uvedla s tím, že nevěděla, jak to své milované vysvětlit.

Podobné rozdělení je prý ale běžné, aspoň se to dozvěděla od rodičů před školou. „Před budovou mi začali ostatní rodiče vyprávět, že toto rozdělení je tu běžné. Ale když jsem se ptala, jestli se to snažili změnit, třeba napsat petici, jen krčili rameny, že o nic takového se nepokusili," dodala.

"Dycky Most"?

Zdeňka přiznává, že problémy ve speciálně vyloučených skupinách obyvatel tu rezonují ze všech stran. „Žijeme v Mostě, rasismu je tu hodně. Ale má to své důvody. Mnoho lidí se tu prostě nechová slušně. To si uvědomuji. Ale otec mé dcery je slušný Rom, pracující a vždy se o ni řádně staral, i když už spolu několik let nežijeme. A já se za to nestydím. Ale to, co dcera zažila v úterý ve škole, je hrozné,“ stěžuje si a dodává: „Proč ty děti nenechají, aby se naučily být spolu. Stejně tu spolu všichni žijí. A ve škole by je přece neměli učit rasismu už v takhle brzkém věku. Co z nich pak vyroste?“

Sportovní třída

Ředitel 3. mostecké Základní školy U Stadionu Josef Forman pro Právo uvedl, že žáky rozděloval do tříd podle toho, jak přišli. „Letos to bylo složitější, protože vlastně nebyl zápis, ale máme data registrace. První A třída je třídou speciálně zaměřenou na sport. Proto měla i maskota, protože to je zvykem. A rodiče s nimi, mám ten dojem, byli dole v hale. Dohlížela na to kolegyně. Jinak jsme rodiče ale do tříd nemohli pouštět z hygienických a organizačních důvodů. Tak to bohužel letos je,“ uvedl.