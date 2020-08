Krvavý incident se odehrál v restauraci krátce před sobotní půlnocí. „Dva muži se tady pohádali, jeden z nich pak skleněným střepem pořezal druhého na krku,“ řekla policejní mluvčí Markéta Fialová. Bratra zavražděného Kuciaka (†27) brutálně napadli! Vytáhli ho z auta a zkopali

Pomoc poskytli hosté

Muž zůstal ležet v tratolišti krve a jeho zranění byla vážná. „Naštěstí mu však do příjezdu záchranářů poskytli první pomoc svědci incidentu, kteří také zavolali na tísňovou linku,“ řekla Fialová. To už ale přiletěl vrtulník letecké záchranky a muže dopravil do Fakultní nemocnice v Plzni.

Obvinění z pokusu vraždy