Úchyl u přehrady obtěžoval muže! Nabízel mu společnou vášeň a spustil kalhoty

Nemravovi padl do oka muž, který u přehrady Skalka venčil psa. Předstíral zájem o čtyřnohého chlupáče, ale vzápětí jeho majiteli navrhl, aby si s ním zašpásoval.

Dokonce za mužem, který v něm vzbudil neřestné choutky, „nenápadně“ šel až k jeho domu. Tam vylezl na plot, rozepnul kalhoty a dal se do „díla“. Když šel po chvíli objekt jeho touhy do práce, zpovzdálí ho následoval.

Nenapravitelný nemrava

To už bylo na obtěžovaného příliš silné kafe. „Oznámil na tísňovou linku, že v blízkosti přehradní nádrže masturbuje muž, který mu navíc dělá neslušné návrhy,“ popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Policisté vyjeli na místo a úchyla záhy dopadli.

Muž byl „známá firma“, za obdobné úlety už byl dříve několikrát odsouzený. Tvrdil, že pouze močil, a protože si dal pervitin, trvalo mu to dlouho a vypadalo to, jako by se ukájel. Soud se s ním nepáral a poslal ho rovnou do vazby. Výtržníkovi teď hrozí, že si posedí v base až tři roky.

