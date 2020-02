Nehoda se stala krátce po 14:00 u obce Rohatce nedaleko Roudnice nad Labem. Auto skončilo podle informace krajských hasičů v příkopě, cestovali v něm čtyři lidé.

Děti odvezla sanitka do litoměřické nemocnice, ženu transportoval vrtulník s podezřením na středně vážná zranění do ústeckého traumacentra. ČTK to řekl mluvčí záchranné služby Prokop Voleník.