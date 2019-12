Jo, fotbal, to je hra! Ale při jejím sledování se to nesmí přehánět s alkoholem. Zaměstnanec márnice v brazilském Manaus, Wanderley dos Santos Silva (52), byl tak nadšený z výhry svého oblíbeného fotbalového týmu, že se ztřískal, jak zákon káže, a pod vlivem alkoholu se rozhodl pro sex s mrtvolou mladé ženy.

K incidentu došlo 24. listopadu poté, co riodejaneirské Flamengo porazilo svého rivala, argentinský klub River, a vyhrálo jihoamerický fotbalový pohár. Dva kolegové to vydatně zapíjeli a pak se rozhodli v podroušeném stavu vydat se do márnice, kde pracovali, a užít si s mrtvolou mladé ženy. Mrtvá stařenka dál platila účty: Tělo našli po 15 letech ve vaně!

Dvaapadesátiletý Wanderley dos Santos Silva se dokonce neštítil nekrofilní obcování vykonat před zraky svého kolegy. Jenže když vykonal svou úchylnou sexuální potřebu, uvědomil si, co za šílenost provedl a dal se na útěk z márnice. Na jeho oplzlé zneužití mrtvoly se ale přišlo.

Druhý den tak dostal pochopitelně padáka, stejně jako jeho kolega, který všemu přihlížel, uvedl britský list Daily Mail. Policie zároveň rozjela vyšetřování, ale není jasné, jestli Wanderley dos Santos Silva skončil ve vazbě, nebo je vyšetřován na svobodě. Za nekrofilní čin mu hrozí až tříleté vězení.