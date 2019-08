Záchranné složky podle italského tisku reagovaly pomalu, pátrání po muži začalo až v pátek večer a vrtulník byl nasazen v sobotu.

"Teď už je to boj proti času," napsal v pátek francouzský deník Le Parisien. Rodina a přátelé Simona Gautiera tvrdí, že mladého muže hledá jen málo lidí. "Je nás tak 30 včetně policistů, hasičů a dobrovolníků," napsal na twitteru jeden Gautierův přítel, který se zapojil do pátrání. Označil to za skandál. Francouzská diplomacie podle něj pátračům neposkytla téměř žádnou pomoc.

Italští záchranáři vydali mapku s přibližným místem, kde se měl Simon pohybovat

Gautierova matka uvedla, že kopcovitá oblast v okolí města Policastro Bussentino je velmi těžce přístupná a její syn se může nacházet v nějaké skalní průrvě. "Potřebujeme speleology, alpinisty nebo hasiče specializované na zásahy v horách," dodala.