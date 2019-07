Amanda chystá velkolepou svatbu 12 let po vraždě spolubydlící! Vybírá na ni od fanoušků

Amanda Knoxová se zapsala do povědomí veřejnosti jako prohnaná Knoxová (Foxy Knoxy), jak ji přezdívala světová média. Nechvalnou přezdívku získala během dlouhého soudního procesu, v němž figurovala jako hlavní podezřelá z vraždy studentky Meredith Kercherové. Amanda byla spolu se svým tehdejším přítelem Raffaelem Sollecitem několikrát obviněna z vraždy jednadvacetileté Britky. Proces se táhnul dlouhých sedm let, až je soud v Itálii v roce 2015 oficiálně zprostil viny.

Amandu věznili kvůli vraždě během orgií. Poprvé od osvobození je zpět v Itálii

Amanda si v současné době užívá svobody s přítelem Christopherem Robinsonem. Pár se zasnoubil v listopadu. Video ze zásnub, které byly na téma sci-fi, pár publikoval na sociální síti Instagram. Knoxová se navíc v červnu vrátila do Itálie, poprvé po třech letech od zproštění viny. Kvůli výletu do Itálie však pár údajně přišel o část peněz, které měl ušetřené na svatbu. Dvojice se proto rozhodla, že se obrátí na své fanoušky, kteří by jim mohli přispět do rozpočtu. Snoubenci totiž chystají svatbu oslavit velkolepě jako »největší párty v životě«.

Slzy a útok na novináře. Amanda se prý kvůli cejchu vražedkyně chtěla zabít

Založili proto stránku, kde všichni mohou přispět libovolnou částkou. Pár chce vybrat až 227 072 tisíc korun. „Co potřebujeme je pomoc uspořádat nejlepší párty pro naši rodinu a přátelé. Nečekali jsme, že budeme pořádat svatbu a Amandin první návrat do Itálie ve stejnou dobu. Ale nemohli jsme si nechat ujít příležitost. S mizivým časem na plánování, jsme museli utratit náš svatební fond na tuto důležitou cestu,“ stojí na webových stránkách. Pro každého, kdo jim přispěje na veselku, mají snoubenci dárek. Věnují mu knížku poezie, kterou sami napsali.

Vražda Meredith Kercherové

Amanda a Meredith se setkaly v roce 2007 italském městě Perugia, kde sdílely společně byt. Tehdy dvacetiletá Amanda v Itálii studovala italštinu a pracovala jako servírka. V historické Perugii se Amanda, rodačka z Washingtonu, seznámila s Raffaelem Sollecitem, třiadvacetiletým italským studentem. Studijní pobyt na Apeninském poloostrově skončil tragicky. Amanda druhý listopadový den měla najít s podříznutým hrdlem Meredith v kaluži krve v jejich pronajatém bytě. Podle soudní pitvy byla jednadvacetiletá Britka bodnuta až padesátkrát!

Amanda Knox popsala pobyt v italské base: Měla románek s vězeňkyní!

Amanda s jejím tehdejším přítelem figurovali jako hlavní podezřelí. V roce 2008 byli oficiálně obvinění z vraždy a v roce 2009 byli oba dva odsouzeni. O rok později se oba dva odvolali a v roce 2011 byli zproštěni viny. V roce 2014 je však soud za vraždu odsoudil znovu. Proti verdiktu se však znovu odvolali a v roce 2015 od soudu odešli jako vítězové. Oba dva byli zproštěni obvinění. Za vraždu Meredith si do teď odpykává trest Rudy Guede.