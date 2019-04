Václavovi na auto na dálnici hodil skleněnou lahev: Mohl ho zabít!

Pachatel měl útočit skleněnou lahví 22. března letošního roku. Za volantem málem zasaženého automobilu seděl čtyřiapadesátiletý Václav Suchan. „Jel jsem z Prahy do Plzně na pracovní schůzku. Z dálky jsem sice viděl, že na lávce někdo stojí, ale nebylo poznat, jestli je to chlap, nebo ženská. Vůbec jsem nečekal, že něco takového udělá. Nevypadalo to, že by držel něco v ruce. Myslím, že tu lahev spíš skopnul, než hodil," řekl Blesku šokovaný řidič. Dotyčný prý stál na mostu přes komunikaci v ulici U Topírny ve Zdicích.

Suchan celou situaci popisuje jako velké štěstí v neštěstí. „Jel jsem v levém jízdním pruhu a v pravém byla další auta. Štěstí, že jsem nezazmatkoval. Mohlo to dopadnout mnohem hůř. Na tachometru jsem měl něco málo pod 130 km/hod, a kdybych se s někým srazil, ani nechci domýšlet, co by se stalo,“ přiznal Blesku. Dodnes nechápe, co mohlo někoho k podobnému činu vést.

„Ten člověk se zřejmě nudí a vůbec si neuvědomuje, jaké se může stát neštěstí. Navíc po dálnici může jet třeba nějaký jeho známý nebo příbuzný,“ povdechl si pan Suchan.

Dotyčného pachatele při činu ovšem natočila jeho palubní kamera. Záznam okamžitě poskytnul dálniční policii. „Po neznámém pachateli pátráme a přivítáme jakékoliv poznatky k celému případu,“ uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková. „Kolegové vyšetřují případ jako obecné uhrožení. Viníkovi hrozí od tří do osmi let vězení,“ potvrdila Pučelíková.

Pokud by někdo měl jakékoliv informace k incientu, ať okamžitě kontaktuje linku 158.

„Bylo obrovské štěstí, že se nikomu nic nestalo. Je známo, že při pádu se hmotnost předmětu sčítá. Kdyby lahev vážila jen kilo a dopadla na přední sklo auta, které jede rychlostí 130 km/hod., v ten okamžik váží desítky kilogramů a člověka uvnitř může i zabít. Ten řidič se podruhé narodil,“ sdělil Blesku Pechout.