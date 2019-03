Malá Violettka (4) se ztratila i s maminkou! Jde jim o život.

Pátrání po Violettě a její matce bylo vyhlášeno v pátek odpoledne. Nezvěstné jsou však už od čtvrtečního odpoledne, kdy přibližně ve čtyři hodiny žena s čtyřletou holčičkou odešla či odjela neznámo kam. Od té doby o sobě ani o dceři nepodala žádnou zprávu. Pohřešovaná dívenka byla zařazena do databáze jako dítě v ohrožení!

Holčička je přibližně 120–125 cm vysoká, hubená, s dlouhými plavými (blond) vlasy, které nosí převážně rozpuštěné, sčesané s pěšinkou vlevo a vpravo se sponkou. Občas má vlasy sepnuté do vysokého culíku, někdy do dvou. Má modrozelené oči a nosí dioptrické brýle černé nebo vínové barvy, ale nemusí je mít vždy nasazené. Občas mívá zalepené levé oko. Co měla holčička na sobě, není známo.

Pohřešovaná Dana Adámková je mladšího vzhledu, 153 cm vysoká, hubené postavy, s dlouhými plavými vlasy s hnědými melíry, učesanými možná do culíku. Má modré oči a může mít i dioptrické brýle. Nosí rovnátka. Na sobě žena měla mít šedé elastické kalhoty, šedivý svetr s růžovými pruhy značky Bogner a růžovou bundu.

S sebou žena mohla mít dětský golfový kočárek s černými menšími puntíky nebo nepravidelnými tvary se zahnutými držadly bílošedé barvy nebo sportovní fialový kočárek zn. Stokke.

„Žádáme všechny o pomoc při pátrání. Existuje důvodná obava o život i zdraví ženy i dítěte. Jakékoliv informace o obou pohřešovaných osobách přijmeme na lince 158 nebo na telefonu 974 536 711 nebo na jakékoliv policejní služebně,“ uvedla policejní mluvčí Alena Kacálková.