Mladíci ilegálně na webu nabízeli 900 seriálů a filmů! Způsobili škodu za 7 milionů, hrozí jim 8 let za mřížemi

Mladíci ilegálně nabízeli 900 seriálů a filmů! Způsobili škodu za 7 milionů, hrozí jim 8 let za mřížemi (ilustrační foto)

Cizinci si podle něj vydělali díky stránkám s ilegální nabídkou filmů na reklamě kolem 200.000 korun. Kriminalisté se začali případem zabývat na základě oznámení od České protipirátské unie v květnu 2017. Vyšetřování podle Daňka ukázalo, že tři podezřelí od října 2014 do prosince 2018 nabízeli přes internetové stránky k online sledování 863 filmů a seriálů bez souhlasu majitelů práv k dílům. "Podezřelí pak získávali peníze z reklam, které se na stránkách zobrazovaly," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Název pirátského webu Daněk nesdělil. Podezřelé cizince ve věku 21, 24 a 26 let již policisté zadrželi. Na zadržení se podílela i zásahová jednotka, protože nebylo vyloučeno, že mají podezřelí zbraně. To se ale nakonec podle mluvčího nepotvrdilo. Policisté provedli také dvě domovní prohlídky, při kterých zajistili počítače a paměťová média. Zadržení jsou stíháni na svobodě pro porušení autorského práva, za což jim hrozí až osm let vězení.