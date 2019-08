„Ideální by bylo, aby různorodost ve společnosti byla něčím tak normálním, že se o ní nemusí mluvit. Bohužel realita ale taková není,“ vysvětluje Skálová s tím, že nefandí kontroverním kauzám, které se objeví, vášnivě se o nich diskutuje a nakonec zapadnou.

Video „Časy, kdy sex prodával, jsou pryč. Popkultura pomáhá znormalizovat jinakost ve společnosti,“ říká šéfka Gender studies - Markéta Volfová, Lukáš Červený

Přesto podobné kroky, jako před nedávnem učinila firma zaměřující se na prodej dámského prádla, vnímá jako něco, co podněcuje společenskou diskuzi: „Má to určitě větší potenciál, než třeba nějaké odborné akademické debaty, legislativní úpravy, nebo aktivity osob z těch komunit, které usilují o to uznání. Popkultura je důležita, protože pomáhá znormalizovat jinakost ve společnosti.“

Stereotypy jako takové považuje Skálová za prospěšné. Důležité je s nimi zacházet tak, aby nikoho neznevýhodňovaly. Dlouhou dobu na trhu fungovalo heslo Sex prodává. Tomu už podle šéfky Gender studies téměř odzvonilo: „Společnost už od dob Pin up girls pokročila, je různorodá a emancipovanější a jsou věci, které už se přežily a tolik netáhnou. Bohužel ještě se stává, že kreativcům chybí inspirace, kreativita pokulhává, a proto se uchylují k osvědčeným stereotypům, což je to nahé ženské tělo, nebo jeho fragment.“