Za každé vysvědčení by měla přijít odměna, byť třeba jen symbolická. Jde přeci o završení celoroční práce dítěte. Podle dětského psychologa Václava Mertina jsou známky nejen vizitkou samotného žáka, ale také jeho rodičů a školy, jak řekl v pořadu Epicentrum Blesk Zpráv. Hlavní problém tkví podle něj mnohdy v tom, že pedagog a rodiče netáhnou za jeden provaz.

Vysvědčení je podle Mertina v první řadě ukončení ročníku. Konkrétní výsledky jsou podle něj věc druhá. „To dítě pracovalo a neflákalo se a vysvědčení to odráží. Jenom je problém, že mnohdy nevíme jak. Já bych vysvědčení bral jako průběžnou informaci, jak si dítě stojí, ale větší význam bych tomu nepřipisoval,“ dodává.

Samotné známkování vnímá přitom psycholog jako přežitek, který vyvolává automaticky dojem, že dítě, které má špatné známky, se nesnaží, což ale nutně nemusí být pravda. „Je spousta dětí, které s tím mají opravdu problém. Základní vzdělání je určeno pro všechny děti a musí být nastaveno tak, aby ho všechny děti zvládly, byť některé pomaleji,“ uvedl odborník.

Video Vysvědčení: První třída v Holešově - Slávka Červená

Mertin zdůrazňuje, že vysvědčení neodráží pouze snažení dítěte, ale především jeho rodičů a pedagogů. „Když je dítě malé - v první, druhé třídě, je vysvědčení jeho vizitkou pouze z nějakých deseti procent. Zbytek je zásluha rodičů a školy. Vždyť dítě do patnácti let nemá občanku, tak proč se tváříme, že je za učení zodpovědné,“ zmínil. To, že v posledních letech výrazně narostl počet dětí, které nedokončí základní vzdělání, vnímá jako fatální selhání vzdělávacího systému.

Předškolní děti není potřeba k učení podle odborníka nijak zvlášť motivovat, přirozeně chtějí zkoumat. Problém je podle Mertina v tom, že jim tento přirozený zájem škola systémem fungování částečně naruší. „V českých školách je málo radosti, málo úsměvu, ale i málo úspěchu. Škola by měla být nastavena na to, že každé dítě dělá pokroky, což dělá, o tom není potřeba pochybovat,“ vysvětlil.