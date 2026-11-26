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Zdroj: hrc,/Blesk, Vera Renovica
„Kmen supermutant COVID-19 se ukázal jako velmi nebezpečný.“ Tak či podobně znějí alarmující titulky o nové větvi koronavirového kmene omikron. Máme se mít víc na pozoru?
PJ.2.1 je nová evoluční větev omikronu odvozená od varianty JN.1, informuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Šíří se hlavně v Severní Americe, objevuje se však i v Evropě a Rusku. „Srovnávací klinické údaje nejsou dostatečné k tomu, aby bylo možné určit, zda je PJ.2.1 spojen se zvýšenou závažností onemocnění,“ dodává WHO.
„Média se tradičně snaží čtenáře zastrašit tvrzeními, že je obzvláště nebezpečný, a dokonce jej nazývají ‚supermutantem‘. Taková tvrzení však nevycházejí z toho, jak lidé ve skutečnosti onemocněli (o této variantě se ví od května 2026), ale z jediné studie na buněčných kulturách,“ uklidňuje portál Meduza. „Jinými slovy lze říci, že v současné době neexistují vážné důvody k obavám.“
Přesto to neznamená, že by koronavirus SARS-CoV-2 vymizel. Pořád se některou z jeho variant dá nakazit. Jak informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ), v Evropské unii je teď nejčastějším onemocněních, co se týče detekcí u praktických lékařů (v primární péči). Naopak mezi vážnějšími případy (sekundární péče) má aktuálně navrch chřipka. „V rámci sentinelové a nonsentinelové surveillance respiračních virů pozorujeme vzrůstající počet detekcí viru SARS-CoV-2 (29,5 %), sestupnou tendenci detekce rhinovirů (20,5 %), setrvalý stav u virů parainfluenzy (9,8 %),“ dodává pak SZÚ k situaci v Česku.
Větší problémy s covidem-19 však nadále hrozí jen omezeně. Větším rizikem je pro seniory, chronicky nemocné apod. Pokud nejde o vážný průběh, léčí se jako jiné běžné virózy
„Pravděpodobně ani nebudete vědět, že máte covid-19; pokud nepatříte do vysoce rizikové skupiny, nemá smysl se nechat testovat, aby se zjistil konkrétní virus způsobující vaši horečku, slabost a kašel. Léčba běžného nachlazení i mírného covidu-19 je stejná a symptomatická,“ dodává Meduza.
V Česku je k dispozici vakcína, jež by měla brát v potaz aktuálně se šířící varianty, je plně hrazená ze zdravotního pojištění. „Přeočkování je doporučeno zejména před podzimním obdobím v rámci prevence zvýšeného výskytu respiračních onemocnění a představuje základní preventivní nástroj v ochraně před závažným průběhem onemocnění, hospitalizací a úmrtím,“ píše na webu ministerstvo zdravotnictví.
„Doporučeno je především ohroženým skupinám obyvatel ve věku nad 50 let, osobám s oslabeným imunitním systémem, osobám se základními onemocněními, které jsou ve vyšším riziku závažného onemocnění covid-19 bez ohledu na věk, a těhotným ženám.“
Mutace se tvoří v tělech očkovaných a ti je roznášejí, protože nikdo nenařídí, aby
s příznaky zůstali okamžitě doma. 😕