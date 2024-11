Útoků větších psů na menší přibývá. Čivavu nezachránil ani veterinář

K napadení došlo v centru Brna, kousek od veterinární ordinace Jiřího Žáka. Na čivavu, kterou měla majitelka na vodítku, zaútočil větší tmavý pes, pravděpodobně kříženec labradora. „Paní tu s ní byla během chvíle. Hned jsem věděl, že je to vážné, pejsek byl v bezvědomí, nedýchal. Intubovali jsme ho, dělali masáž srdce, rentgen ale ukázal devastující poranění hrudníku a vnitřní krvácení,“ popsal veterinář s tím, že pejskovi už nemohl pomoci.

Veterinář Jiří Žák se svou fenkou. | Jana Ulrichová

Dva útoky

Podobnou zkušenost má i Lucie Plundráková, která napadení svých psů jiným psem zažila dokonce dvakrát. „V prvním případě napadl ohař mého joršírka na ulici. Majitelce se vytrhl a zaútočil na mého psa. Kousl ho do hrudníku a táhl ho jako králíka,“ popsala s tím, že pejsek měl prokousnutou plíci, naštěstí se jej ale podařilo zachránit. Druhý útok se odehrál v lese. Útočil opět ohař, a to na jejich pudlíka Bertíka. „Měl ránu na krku, která byla ale v podkoží velmi rozsáhlá,“ popsala s tím, že i v tomto případě to naštěstí pejsek přežil.

Čivavku napadenou tento týden v centru Brna se už bohužel zachránit nepodařilo. | archiv J. Žáka

Na vině je majitel

Podobné případy se množí, na vině jsou vždy nezodpovědní majitelé, kteří své psy nezvládají, neumí je vycvičit tak, aby je poslouchali, a přesto je pouští na volno. „Těch případů je spousta, osobně jako pejskař se s nimi setkávám téměř každý den, když venčím svou fenku ve městě,“ řekl Jiří Žák. „Vždycky říkám, že když se potkají dvě šelmy, může z toho vzniknout nebezpečná situace nejen pro psy, ale i pro majitele,“ dodal s tím, že stejně jako si někdy nesednou lidi, nemusí si rozumět ani psi. V takovém případě pak dochází ke konfliktu.

Jak konfliktu předejít?

Podle veterináře lidé často svému psovi nevěnují pozornost. „Mají hlavu zabořenou do mobilu a nevnímají okolí, nesledují, co se děje kolem. Pes na volno je pak překvapí,“ řekl. Majitelé by proto měli dávat pozor, koukat kolem sebe, a v případě, že uvidí neznámého psa bez vodítka, měli by se otočit a vyhnout se mu. „Přejít ulici, jít prostě jinam,“ doporučil.

Lucie Plundráková, která navštěvuje ordinaci MVDr. Žáka, zažila útok jiným psem na své psy už dvakrát. | Jana Ulrichová

Co dělat po napadení?

Když už k napadení dojde, je nutné se v první řadě postarat o zraněné zvíře. „Dojet s ním na veterinu, zároveň je ale důležité řešit i majitele psa, který zaútočil. Je potřeba zavolat policii,“ řekl Jiří Žák. Majitel útočícího zvířete by se měl přihlásit k odpovědnosti a uhradit například léčbu, protože je to on, kdo za svého psa nese zodpovědnost.

Takhle dopadl jorkšírek Lucie Plundrákové poté, co na něj zaútočil ohař na volno. | archiv L. Plundrákové

Napadení přibývá

Smrtí psa a zraněním jeho majitelky skončil útok volně pobíhajícího psa, zřejmě křížence staforda u paneláku na okraji Prostějova. Starší ženu, která se svého jorkšírského teriéra snažila chránit, kousl do ruky, zranila se ještě i při následném pádu. Incident se odehrál v pátek 22. 11. Útočící pes byl odchycen městskými strážníky.

Podobnou smutnou zkušenost má i rodina Miroslava Baranka z pražské fotbalové Sparty. Dva psi tosa inu ze sousedství vyběhli nedovřenou bránou na ulici ve chvíli, kdy kolem procházela manželka Miroslava Baranka s jejich bewier teriérem Fíčkem. Psi na pejska okamžitě zaútočili a zabili jej. Případ se odehrál letos v říjnu v Hovorčovicích u Prahy, policie jej stále vyšetřuje.

Miroslav Baranek u hrobu rodinného miláčka Fíčka, kterého zabili sousedovi psi | Jana Ulrichová

Z letošního října je i případ dvojice rotvajlerů, která v pražské Šimůnkově ulici zabila dva psy. Jack russel teriéra usmrtili přímo na ulici, další pes, kterého se jeho majitelka snažila chránit v náručí, zemřel následně u veterináře. Rotvajleři majiteli utekli, zřejmě se prokousali plotem. Případ řeší policie.

Fatálně skončil i případ z letošního dubna, kdy pes napadl ženu v útulku ve Ždáru nad Sázavou. Zvíře, které předtím strážníci odebrali jeho opilému majiteli, zaútočilo na ženu a zranilo ji tak že v nemocnici zemřela. Pes byl údajně na volno v kanceláři útulku a neměl náhubek.